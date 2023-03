Sparatoria in una scuola a Nashville. 6 morti | video (Di lunedì 27 marzo 2023) È di 6 morti il bilancio dell'ennesima Sparatoria in una scuola negli Usa. A rendere la cosa ancora più drammatica due fatti: il primo è che la scuola, teatro della Sparatoria, è una scuola elementare, con bambini quindi molto piccoli. Si tratta della Covenant Elementary School di Nashville. La seconda è che a sparare è stata una ragazza, una donna di 28 anni, armata di fucili automatici. L'autrice della strage è una delle 6 vittime. Le altre sono due adulti e 3 studenti Leggi su panorama (Di lunedì 27 marzo 2023) È di 6il bilancio dell'ennesimain unanegli Usa. A rendere la cosa ancora più drammatica due fatti: il primo è che la, teatro della, è unaelementare, con bambini quindi molto piccoli. Si tratta della Covenant Elementary School di. La seconda è che a sparare è stata una ragazza, una donna di 28 anni, armata di fucili automatici. L'autrice della strage è una delle 6 vittime. Le altre sono due adulti e 3 studenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 4 morti in una sparatoria avvenuta in una scuola di Nashville, in Tennessee. Tra le persone che hanno perso… - fabio_tab : Oggi, in una scuola, 129sima “mass shooting” (= sparatoria con più di 4 morti escluso l’assassino) negli USA da in… - paolinab : #Nashville Un'altra sparatoria in una scuola #USA questa ad opera di una ragazza.. ma votatelo Trump dai. Un paese… - ERivetta : RT @fabcet: Un popolo di subumani a cui lasciamo le redini del mondo. #atlantististocazzo Nashville, sparatoria a scuola: 6 morti. A fare… - cinzia_pietro : RT @fabcet: Un popolo di subumani a cui lasciamo le redini del mondo. #atlantististocazzo Nashville, sparatoria a scuola: 6 morti. A fare… -