Sinner a Miami passeggia sugli allori, inizio strepitoso, ecco dove è arrivato il nazionale italiano (Di lunedì 27 marzo 2023) La delusione per le ultime Indian Wells sembra già essere passata, Jannik Sinner a Miami da spettacolo, si punta in alto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ha ormai raggiunto il cuore non solo degli italiani ma di tutti gli appassionati di questa stupenda disciplina. Jannik Sinner a soli 21 anni è già stato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) La delusione per le ultime Indian Wells sembra già essere passata, Jannikda spettacolo, si punta in alto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ha ormai raggiunto il cuore non solo degli italiani ma di tutti gli appassionati di questa stupenda disciplina. Jannika soli 21 anni è già stato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Bravo Jannik, un lavoro perfetto vs Dimitrov (6-3 6-4). The Italian Job in #Miami e ora Rublev in ottavi di finale.… - Eurosport_IT : ESORDIO A MIAMI: ???? Sinner batte Djere in due set e accede al terzo turno dove affronterà il vincente tra Struff e… - infoitsport : Con gli ottavi a Miami Sinner ritrova la top ten - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Ottima partita dell'azzurro ?? #MiamiOpen | #Sinner | #ATP | #EurosportTENNIS - infoitsport : Miami, Sinner liquida Dimitrov ed è agli ottavi -