Pallavolo serie B La ’Pietro Pezzi’ pensa al futuro | Andremo avanti anche in C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) La Pietro Pezzi si è congedata dal Pala Costa e dallaB, dopo una permanenza di due stagioni. L’ultima trasferta ad Ancona vale per il quartultimo posto (da contendere alla Querzoli Forlì) buono per potenziali ripescaggi. I ragazzi di Rizzi hanno offerto una prova combattiva contro la quotata Sabini Castelferretti. E’ però mancato qualcosa per fare risultato e, nel complesso della stagione, per salvare la categoria. "Un elemento di esperienza in attacco che risolvesse qualche situazione difficile", è il rammarico di coach Rizzi, mentre il ds Saporetti annuncia la prosecuzione dell’attivitàdallaC e si dichiara comunque "orgoglioso di una squadra messa su con budget inferiori della metà a quelli dei competitor, con atleti che giocano per pura passione". Il 37enne capitano Andrea Cerquetti ha annunciato il suo ritiro: ...