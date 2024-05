VERSO IL RUSH FINALE Pezzella indica le doti chiave | Spirito di sacrificio e compattezza

(Di martedì 7 maggio 2024) Mancano sei minuti alla fine di Empoli-Frosinone quandosi siede sul terreno del Castellani-Computer Gross Arena, in preda ai crampi. L’esterno mancino è costretto a lasciare il posto a Cacace, una staffetta che con Nicola vediamo spesso. Per il 26enne terzino di Napoli lo scontro diretto contro il Frosinone è stato l’ottavo incontro consecutivo iniziato da titolare. Dopo il grave infortunio di inizio anno, quindi, l’ex Parma si è ripreso la fascia sinistra offrendo sempre buone garanzie. Ed essendo tra i più esperti del gruppo, con le sue oltre 140 presenze in Serie A, è stato lui subito dopo la sfida col Frosinone are cosa non dovrà mancare all’Empoli nell’ultime tre partite: "Non dobbiamo perdere lae lodi– spiega –. Non dobbiamo pensare alle altre ...

