Successo tricolore Nocciolini campione italiano degli Autoferrotranvieri

(Di martedì 7 maggio 2024) Adrianoè per la terza voltadi ciclismo. Uno strepitoso Adrianocala il tris ai Campionati italianidisputati a Carpineto Romano. Il capitano del team Marathon Bike si ripete dopo il campionato vinto l’anno scorso e quello disputato a Piombino nel 2012. Novantacinque chilometri del percorso "medio" con 1200 metri di dislivello della Granfondo valida anche per il "Trofeo Rerum Novarum" corsi più con la testa che con le gambe visto che ancora il corridore castiglionese non è al meglio della condizione.dipendente dell’azienda "Autolinee Toscane" sede di Grosseto, vanta un curriculum di tutto rispetto con 61 vittorie ottenute ed è uno dei più assidui donatori di sangue del gruppo ...