Valsa - ecco il gran ritorno Anzani è già al PalaPanini

(Di martedì 7 maggio 2024) Neanche ventiquattr’ore dopo l’annuncio dell’addio a Civitanova, è arrivata la conferma ufficiale che Simonel’anno prossimo sarà gialloblù. È un, quello del centrale che con la nazionale di De Giorgi ha vinto tutto, che servirà soprattutto su due aspetti. Il primo è prettamente tecnico:è un centrale completo, capace a muro come in primo tempo, dotato di una battuta salto float efficace, e può andare a completare un reparto che con Brehme e Sanguinetti, quest’anno, era molto sbilanciato sulla fase di attacco e certamente più deficitario in quella di muro, un fondamentale che al tecnico interessa particolarmente. Il secondo aspetto utile è quello legato alla nazionalità: conin rosa, il reparto centrali dellaGroup tornerà ad essere tutto composto da italiani, ...

