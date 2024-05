Jona Londo - di origini albanese oggi insegna lingue in Italia | Voglio essere una figura di riferimento per studenti immigrati o che vivono in contesti svantaggiati Vi spiego cosa faccio

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 7 maggio 2024) “Nell’mento dell’inglese – racconta– ho puntato sull’re loro bene la lingua ma anche sul farli sentire a proprio agio con la classe e con glinti. Hoto loro ad avere fiducia in sé e questo nell’mento della lingua è cruciale: i ragazzi dicevano non sono capace di parlare in inglese e quindi non lo parlo. Io cercavo di valorizzare ogni piccolo tentativo, anche se su dieci parole nove erano sbagliate io mi focalizzavo sulla parola giusta per far capire che riuscivano anche loro bene, così pian piano sono cresciuti in loro la fiducia e l’amore per questa materia. Mi hanno detto: questo è il primo anno in cui capisco l’inglese. Abbiamo lavorato anche sulla riflessione su di sé, sul porsi degli obiettivi, nell’arco dell’anno ogni studente era ...