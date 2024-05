Fonti media | Israele controlla valico Rafah  Sì di Hamas alla tregua - Gerusalemme frena

(Di martedì 7 maggio 2024) Le notizie di martedì 7 maggio sulla guerra tra, in diretta. Il governo israeliano ha deciso di andare avanti nell'offensiva controsostenendo che la proposta di cessate il fuoco appoggiata danon accoglie le «richieste essenziali» di Tel AvivLe notizie di martedì 7 maggio sulla guerra tra, in diretta. Il governo israeliano ha deciso di andare avanti nell'offensiva controsostenendo che la proposta di cessate il fuoco appoggiata danon accoglie le «richieste essenziali» di Tel AvivLe notizie di martedì 7 maggio sulla guerra tra, in diretta. Il governo israeliano ha deciso di andare avanti nell'offensiva controsostenendo che ...

Ieri sera Centinaia di persone sono scese in piazza nei pressi del quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv e in diverse altre località in Israele , tra cui Gerusalemme, Haifa, Sderot, Be’er Sheva, per chiedere di arrivare a un accordo dopo ...

Roma, 7 maggio 2024 – Pesanti bombardamenti nella notte a Rafah . Sono “attacchi mirati” di Israele per aumentare la pressione sulla città al sud della Striscia, da settimane indicata come obiettivo di un’operazione di terra, in vista dei nuovi ...

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 214 di conflitto Guerra Israele (Ansa Foto) Notizie.com214mo giorno di conflitto ...

Gaza, da Hamas sì al cessate il fuoco. Israele: "Non è proposta concordata" - Gaza, da hamas sì al cessate il fuoco. israele: "Non è proposta concordata" - Gaza, in attesa della tregua Rafah subisce comunque attacchi Soldati e carri armati israeliani si ammassano al confine con la Striscia di Gaza, probabilmente alla vigilia di un'invasione di terra a Ra ...

In migliaia all’annuale Marcia dei Vivi per ricordare l’Olocausto - In migliaia all’annuale Marcia dei Vivi per ricordare l’Olocausto - Oswiecim (Auschwitz), Polonia, 6 mag. (askanews) – Migliaia di persone hanno preso parte alla la Marcia dei Vivi, una marcia commemorativa annuale per ricordare l’Olocausto, nel sito dell’ex lager di ...

L'operazione mirata e ridotta: perché Israele entra a Rafah - L'operazione mirata e ridotta: perché israele entra a Rafah - che dopo aver smentito la notizia del raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco diffusa da hamas, dato che "la proposta accettata era lontana dal soddisfare le richieste fondamentali di ...