Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,16% a 79,07 dollari al barile.

Il petrolio è in rialzo, wti a 78,67 dollari (+0,24%) - Il petrolio è in rialzo, wti a 78,67 dollari (+0,24%) - Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di contrattazioni: il wti è trattato a 78,67 dollari al barile in progresso dello 0,24%. Il brent scambia a 83,48 dollari (+0,18%).

Biocarburanti auto in Brasile: dagli Emirati 13,5 miliardi di dollari - Biocarburanti auto in Brasile: dagli Emirati 13,5 miliardi di dollari - Mentre in Ue si combatte la guerra elettrico-benzina, gli Emirati arabi investono 13,5 miliardi di dollari nei biocarburanti auto in Brasile.

Egitto: tutti in soccorso del gigante fragile - Egitto: tutti in soccorso del gigante fragile - L’Osservatorio Europa e Governance Globale studia l’evoluzione del progetto europeo e il ruolo dell’Ue nella governance mondiale. L’attenzione principale è rivolta alle dinamiche politico-economiche d ...