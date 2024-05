‘Er giro de Peppe’ - perché si dice così e cosa c’entra il Pantheon

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 7 maggio 2024) “Stamo a fa erde Peppe”: amici romani, quante volte abbiamo pronunciato questa frase? Chi era questo sfortunato Peppe, costretto a fare inutili giri? LEGGI ANCHE : –, lo strano “effetto camino”: eccoaccade quando piove >> Infatti questo modo di dire va’ a indicare proprio quelle situazioni in cui per arrivare a qualsi effettua un’operazione superflua e molto lunga. Per capire il senso di questa espressione tipica della città eterna, dobbiamo fare un piccolo salto indietro nella storia. Erde Peppe… è avvenuto davvero. Ecco chi ne è stato protagonista Innanzitutto citiamo il detto per intero: erde Peppe intorno alla rotonda, appresso alla Reale Una frase che messa, fuori contesto, non significa niente… o quasi. Ecco ...