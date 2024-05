Ferrara - adesso si azzera tutto E siamo pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "Negli ultimi tre mesi abbiamo fatto una cavalcata pazzesca, ma ora si: le sensazioni sono positive, non vediamo l’ora di iniziare". Quasi venti giorni di pausa tra la fine dei Play-In e l’avvio dei playoff, ed ora è tempo di fare sul serio: è giornata di vigilia perBasket 2018, attesa domani sera da gara uno del primo turno contro la temibile Gardonese. Coach Benedetto di playoff se ne intende, e sa bene cosa ci sarà da mettere in campo per portarsi a casa il primo atto della serie: "Affrontiamo una squadra che ci ha dato fastidio in entrambe le gare giocate nei Play-In e che nell’ultima partita ha battuto la Sangiorgese – le parole del tecnico biancazzurro –, ogni gara fa storia a sé e magari all’inizio sentiremo un po’ di tensione: sono convinto che giocheremo di fronte a tantissima gente, girando per la ...