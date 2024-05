Mario Sechi | il muro della realtà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) La Rai è una grande azienda, un'officina di meraviglia, una fabbrica di immaginario che è giunta a un bivio: liberare le proprie energie e guardare al futuro con fiducia o incamminarsi verso il declino. Quello che è successo fa sperare nella prima possibilità, lo sciopero che l'Usigrai aveva apparecchiato per dimostrare al mondo che in Italia c'è una dittatura è fallito. È un fatto molto più importante di quanto si immagini, la scelta di centinaia di giornalisti di andare a lavorare, fare informazione ignorando il diktat del Soviet- rivendicando la propria autonomia ha un significato profondo, è come la “marcia dei quarantamila”Fiat nel 1980. Quella rivolta silenziosa 44 anni fa cambiò lo scenario delle relazioni industriali. Ieri il Tg1 e il Tg2 sono andati onda, così come i “Cinque minuti” di Bruno Vespa e altre trasmissioni seguite dagli italiani che pagano ...