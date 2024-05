Consiglio dei Ministri - c’è l’accordo sul fotovoltaic - ma le associazioni protestano

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildeiha dato il via libera allo schema di decreto legge sugli aiuti all’agricoltura, includendo disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza straordinaria di questo decreto, rivolto al mondo agricolo e della pesca, orientato verso la salvaguardia del settore per evitare la sua desertificazione. Durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi tenutasi dopo ildei, Lollobrigida ha evidenziato le difficoltà affrontate dal settore agricolo, accentuate dai conflitti in atto, che hanno colpito duramente le aziende, nonostante continuino a produrre eccellenze. Ha anche citato la situazione della pesca, indicando che ...

