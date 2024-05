Calcio serie D Orvietana - salvezza all’ultimo tuffo Biagioli | Così è ancora più bello

(Di martedì 7 maggio 2024) "più". Il presidente Robertogongola dopo la vittoria contro il Livorno, all’ultima di campionato, che ha spalancato all’le porte della. I biancorossi giocheranno inD anche nella prossima stagione. Con la vittoria al Muzi l’chiude al quintultimo posto con 9 punti di vantaggio sul Sansepolcro. È, proprio come un anno fa quando la vittoria arrivò sempre all’ultima giornata con in più il primo posto nella classifica per l’impiego degli under che ha portato 25mila euro nelle casse rupestri. "Per certi versi – continua il presidente – è statopiù complicato quest’anno. Abbiamo fatto degli errori che abbiamo rischiato di pagare caro. Abbiamo ...

facciamo chiarezza sulla corsa salvezza nel campionato di Serie B, a 90 minuti dal termine. La 37ª giornata del torneo cadetto ha regalato importanti indicazioni per le zone basse: la Feralpisalò è ufficialmente in Serie C e si aggiunge al Lecco. ...

Serie B - A Padova non basta un travolgente ultimo parziale alla Logimatic - serie B - A Padova non basta un travolgente ultimo parziale alla Logimatic - Giovedì 9 maggio alle 20.30, in Gara-3 che si giocherà al Pala Arti Grafiche Reggiani, servirà assolutamente una vittoria per non giocarsi la salvezza in serie B Nazionale contro la Civitus Allianz ...

Serie A: Success, un gol per sperare. Il Napoli delude ancora - serie A: Success, un gol per sperare. Il Napoli delude ancora - Un gol di Success nei minuti di recupero tiene accesa la fiammella delle speranze salvezza dell'Udinese al cospetto di un Napoli sprecone e distratto ...

Serie A: la Dea vince e aggancia la Champions. Napoli, ennesima stecca - serie A: la Dea vince e aggancia la Champions. Napoli, ennesima stecca - Con i due posticipi del lunedì, Salernitana-Atalanta 1-2 e Udinese-Napoli 1-1, va in archivio anche la 35° giornata di questo campionato. A tre turni dal ...