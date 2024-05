Il petrolio è in lieve aumento ad inizio giornata: il Wti è scambiato a 79,51 dollari al barile in rialzo dello 0,65%. Stessa crescita percentuale per il Brent trattato a 83,98 dollari al barile.

L'oro è in lieve calo a 2.321,29 dollari l'oncia - L'oro è in lieve calo a 2.321,29 dollari l'oncia - L'oro è in lieve calo in avvio di giornata: il contratto spot è a 2.321,29 dollari l'oncia (-0,12%), quello con consegna a giugno a 2.330,60 dollari l'oncia (-0,03%).

Il titolo Coherent sale dopo aver battuto le previsioni e gli utili - Il titolo Coherent sale dopo aver battuto le previsioni e gli utili - La società ha annunciato un utile per azione (EPS) di 0,53 dollari nel terzo trimestre, superando le stime di consenso di 0,41 dollari. Il fatturato ha raggiunto 1,21 miliardi di dollari, superando le ...

La diretta da Wall Street | Le Borse Usa aprono positive: i dati sull’occupazione fanno sperare nel taglio dei tassi. Cinque titoli da monitorare - La diretta da Wall Street | Le Borse Usa aprono positive: i dati sull’occupazione fanno sperare nel taglio dei tassi. Cinque titoli da monitorare - Apple ha chiuso il secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2023-24, terminato il 30 marzo, con ricavi in calo del 4% su base annua a 90,8 miliardi di dollari e 23,6 miliardi di utili netti, anch’essi ...