Guardia svizzera pontificia | i requisiti necessari e quanto ammonta lo stipendio

(Di martedì 7 maggio 2024) Laè una figura iconica fra quelle legate al Vaticano. Il corpo delle Guardie Svizzere è al servizio del Papa sin dal 22 gennaio del 1506; fu Papa Giulio II ad istituirlo, quando centocinquanta soldati svizzeri raggiunsero Roma. Tuttavia il giuramento dellasi tiene il 6 Maggio, in memoria della prova di coraggio data dal corpo militare a difesa del pontefice durante il sacco di Roma (1527). L’importanza data dai papi alle loro imprese e la singolarità della loro divisa, li rende riconoscibili e famosi in tutto il mondo. Ma quali sono iper unirsi al corpo delle Guardie Svizzere?: ecco i ...

Rapinatore tenta la fuga in Svizzera. Fermato dalle Guardie di confine - Rapinatore tenta la fuga in svizzera. Fermato dalle Guardie di confine - Sospettato di rapina, Saber Sliman viene fermato alla frontiera svizzera e riconsegnato alla polizia italiana. Residente a Ferrara, è stato sottoposto a fermo a causa del rischio di fuga.

In Vaticano hanno giurato le reclute della Guardia svizzera - In Vaticano hanno giurato le reclute della guardia svizzera - Uno svizzero arrestato in Francia Digione, 6 ag (Havas) – La polizia ha arrestato, dietro mandato delle autorità federali svizzere, certo Augusto Jordan di 32 anni, condannato a due anni di reclusione ...

Rapinatore fermato al confine svizzero - Rapinatore fermato al confine svizzero - È stato riconsegnato alla polizia e posto in carcere in attesa di trasferimento. Stava andando in svizzera, ma non ha superato i controlli delle Guardie di confine, che lo hanno riconsegnato alla ...