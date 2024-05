Oggi 7 maggio | Santa Flavia Domitilla Ragazza uccisa dallo zio a causa della sua fede

Almanacco | Martedì 7 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Almanacco | Martedì 7 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Viene fondata la Tokyo Telecommunications Engineering (in seguito ribattezzata Sony, la Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la DaimlerChrysler realizzando la più grande ...

Parco archeologico di Solunto: visita guidata ai resti della città fenicia - Parco archeologico di Solunto: visita guidata ai resti della città fenicia - Alle pendici del Monte Catalfano, frazione marinara di santa flavia, ammireremo le rovine dell’antica cittadina di Solunto. Fenicia, come Panormus e Motya, con un meraviglioso mare intorno.

BIENNALE VENEZIA: FIBRE NET GROUP PARTNER TECNICO PER PADIGLIONE SANTA SEDE - BIENNALE VENEZIA: FIBRE NET GROUP PARTNER TECNICO PER PADIGLIONE santa SEDE - Roma, 2 mag - Il Gruppo Fibre Net è partner tecnico dello studio di architettura COR Arquitectos con flavia Chiavaroli per il padiglione della santa Sede alla 60esima Esposizione Internazionale d'Arte ...