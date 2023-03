Scozia: chi è Humza Yousaf, il nuovo capo del Partito indipendentista (Di lunedì 27 marzo 2023) È Humza Yousaf, 38 anni non ancora compiuti, figli di immigrati pakistani, il nuovo leader degli indipendentisti della Scozia. Lo Snp (Scottish national party) sceglie così un giovane, emblema della cultura multietnica anglosassone, per la successione alla premier e leader del parito, Nicola Sturgeon. Sarà Yousaf il futuro first minister del governo locale della Scozia. L’annuncio è arrivato a Edimburgo il 27 marzo al vertice dello stesso Snp che ha reso pubblici i risultati dello scrutinio fra gli iscritti al Partito. Nicola Sturgeon si è dimessa a sorpresa lo scorso mese di febbraio dopo quasi un decennio di leadership pressoché incontrastata nella nazione del Nord del Regno Unito. Il nuovo leader del Partito Nazionale Scozzese ed ex ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 marzo 2023) È, 38 anni non ancora compiuti, figli di immigrati pakistani, illeader degli indipendentisti della. Lo Snp (Scottish national party) sceglie così un giovane, emblema della cultura multietnica anglosassone, per la successione alla premier e leader del parito, Nicola Sturgeon. Saràil futuro first minister del governo locale della. L’annuncio è arrivato a Edimburgo il 27 marzo al vertice dello stesso Snp che ha reso pubblici i risultati dello scrutinio fra gli iscritti al. Nicola Sturgeon si è dimessa a sorpresa lo scorso mese di febbraio dopo quasi un decennio di leadership pressoché incontrastata nella nazione del Nord del Regno Unito. Illeader delNazionale Scozzese ed ex ...

