Rom di via Carrafiello a Giugliano: “Se c’è un’alternativa, pronti a lasciare il campo” (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuria, uno dei residenti del campo di via Carrafiello, si dice pronto a lasciare l’insediamento non appena gli viene offerta una sistemazione alternativa per iniziare una nuova vita per sé e i figli. La comunità è in attesa che si sviluppi una nuova fase del progetto Abramo. Le associazioni hanno formulato una nuova proposta alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuria, uno dei residenti deldi via, si dice pronto al’insediamento non appena gli viene offerta una sistemazione alternativa per iniziare una nuova vita per sé e i figli. La comunità è in attesa che si sviluppi una nuova fase del progetto Abramo. Le associazioni hanno formulato una nuova proposta alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrESTINZIONE : Foglio di via per rom 22enne dato che abita fuori dalla capitale. Ora non potrà tornare a Roma. Le la immagino prop… - Pixel66 : RT @RomGame1: Memory Full - la demoscene Amstrad a enfin son livre de chevet ! - RomGame1 : Memory Full - la demoscene Amstrad a enfin son livre de chevet ! - cristianaprato : RT @MrESTINZIONE: Foglio di via per rom 22enne dato che abita fuori dalla capitale. Ora non potrà tornare a Roma. Le la immagino proprio. h… - Gigithebeast1 : RT @MrESTINZIONE: Foglio di via per rom 22enne dato che abita fuori dalla capitale. Ora non potrà tornare a Roma. Le la immagino proprio. h… -