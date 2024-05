Randy Orton | In WWE l’ambiente era molto più stressante sotto la guida di Vince McMahon

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 9 maggio 2024)ha fatto il suo tanto atteso ritorno durante la scorsa edizione delle Survivor Series, dopo ben 18 mesi di attesa ed alle spalle un infortunio che aveva addirittura fatto pensare ad un suo possibile ritiro. Come molti altri atleti della WWE,si è recentemente espresso sulla nuova gestione della compagnia che vede Triple H a capo del team creativo, facendo anche un paragone con l’era. Tempo di rifletterci su “Con Nick Khan, Triple H e Bruce Prichard, sono cambiate molte cose dal punto di vista creativo. Pensano con mesi e mesi e mesi di anticipo. Prima, invece, si faceva tutto all’ultimo momento. I piani venivano cambiati pochi minuti prima di andare in onda ogni settimana. Non intendo a volte. Intendo dire che ogni settimana i piani venivano cambiati. Alle 05:00 del pomeriggio, ...