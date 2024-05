Lady Gaga - in arrivo il film concerto Gaga Chromatica Ball

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024) Debutta su HBO e presto anche in Italia Ildidal titoloIldi, debutterà il 25 maggio su HBO (e in streaming su HBO Max). La messa in onda italiana sarà svelata a breve. Si tratta del racconto e delle riprese deldial popolare Dodger Stadium di Los Angeles davanti a oltre 52 mila spettatori durante il suoTour nel 2022, quando la popstar si è esibita in una ...