Matteo muore a soli 17 anni | investito da un furgone mentre si allenava in bici

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una tragedia ha scosso la comunità di Civezzano, nella provincia di Trento, dove un giovane ciclista di17ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto oggi, 9 maggio.Lorenzi, una promessa del ciclismo locale, è statoda unsi trovava in sella alla suacletta, riportando lesioni fatali. L’incidente è avvenuto nei pressi della località Sille, intorno alle 15:30. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane Lorenzi stava percorrendo la strada Sp83 quando unproveniente dalla zona industriale non ha rispettato la precedenza, investendolo in modo violento. Il giovane ciclista, membro della categoria juniores della società Montecorona, era considerato una promessa del ciclismo locale e la ...