Canoa Velocità - Craciun vola alle Olimpiadi | Una gioia enorme che condivido con le persone che amo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Szeged, 9 maggio 2024 – Nicolae Cr?ciun mette il sigillo sulla sua prima partecipazione ai Giochi Olimpici conquistando il pass per Parigi sulle acque di Szeged in Ungheria. L’atleta delle Fiamme Oro ha staccato il biglietto a cinque cerchi del C1 1000 metri nell’ultima finestra di qualificazione, conquistando uno dei due disponibili con il tempo di 3.49.03 che gli è valso il secondo posto. Meglio dell’azzurro solo Zakhar Petrov, il russo che gareggia sotto la bandiera neutrale, che ha fatto registrare il miglior tempo in 3.47.02. Si allarga così la spedizione azzurracon un altro specialista dellacanadese che va ad aggiungersi al C2 500 di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei che avevano ottenuto la qualificazione ai Mondiali dello scorso anno proprio sul bacino ungherese. “Sono arrivato qui senza grandi ...