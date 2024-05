Città del Vaticano – Papa Francesco ha consegna to la Bolla d’indizione dell’Anno Santo : il documento che contiene al proprio interno tutte le indicazioni per lo svolgimento del Giubileo , Il titolo, “Spes non confundi”, “la speranza non delude”, si ...

"Spes non confudit", il nome della Bolla con cui Papa Francesco annuncia il Giubileo 2025 . La parola chiave è la speranza: un pensiero va ai più fragili, dai migranti ai detenuti, fino ai popoli in guerra.Continua a leggere

Giubileo 2025, il Papa aprirà una Porta Santa in carcere - giubileo 2025, il Papa aprirà una Porta Santa in carcere - È quanto ha affermato Papa Francesco nella Bolla di indizione del giubileo 2025. "Per offrire ai detenuti un segno concreto di vicinanza, io stesso desidero aprire una Porta Santa in un carcere, ...

Il Giubileo della speranza alla prova del contemporaneo - Il giubileo della speranza alla prova del contemporaneo - a causa dei cantieri aperti – come sempre programmati e iniziati in ritardo – e del traffico più caotico del solito si erano accorti del giubileo, che incombe sul 2025. Le radici lontane di questo ...

Giubileo, Spes non confundit: “Rianimare la speranza” - giubileo, Spes non confundit: “Rianimare la speranza” - E’ l’indicazione del Papa, nella Bolla di indizione del giubileo 2025, “Spes non confundit”. “Immemore dei drammi del passato, l’umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova che vede tante ...