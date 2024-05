G7 | scontri tra polizia e manifestanti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) 21.35traa Venezia durante la manifestazione organizzata contro il G7 Giustizia, in corso in città, che ha preso il via nel tardo pomeriggio. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno respinto con una carica iche stavano avanzando in corteo verso la sede del G7, la Scuola Grande San Giovanni Evangelista.La manifestazione, era stata annunciata dai centri sociali del Triveneto.I dimostranti erano circa 250ed alcuni sventolavano bandiere della Palestina.