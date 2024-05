Serie A - De Laurentiis risponde alle 4 big | tensione dopo le lettera di ‘sfiducia’

(Di giovedì 9 maggio 2024) InA è alta lala notizia della sfiducia di 4 grandi club (Inter, Juventus, Milan e Roma) al presidente Lorenzo Casini. Tra i temi caldi dello strappo c’è quello della riduzione della squadre inA con il passaggio da 20 a 18 squadre. “A me non risulta che questi quattro grandi club abbiano sfiduciato Lorenzo Casini, perché non hanno la possibilità giuridica di farlo. Lui è il miglior presidente che la Lega abbia avuto negli ultimi vent’anni, da quando sono nel mondo del calcio”. Sono le parole del presidente del Napoli, Aurelio De, a margine dell’inaugurazione dell’evento ‘Race for The Cure’, a Roma. Deesalta Casini Secondo De, Casini, “è un uomo che conosce le regole dello stato, è un giurista e anche per ...

Proseguono le vicende sentimentali della giornalista Viola Vitali e dell’ispettore Francesco Demir. Nella seconda puntata di Viola come il mare 2, in onda stasera alle 21.40 su Canale 5, i protagonisti si trovano alle prese con un segreto che ...

Ascoli-Pisa, Bari-Brescia e Feralpisalò-Ternana, Serie B: tv, probabili formazioni, pronostici - Ascoli-Pisa, Bari-Brescia e Feralpisalò-Ternana, serie B: tv, probabili formazioni, pronostici - Ascoli-Pisa, Bari-Brescia e Feralpisalò-Ternana sono tre partite della 38esima giornata di B e si giocano venerdì alle 20:30: pronostici.

Thank You Next , dal 9 maggio su Netflix - Thank You Next , dal 9 maggio su Netflix - Si intitola Thank You Next è la serie tv nuova in arrivo su Netflix il 9 maggio. Scopri tutti i dettagli della serie.

I 13 migliori legal drama da vedere in questo momento su Netflix - I 13 migliori legal drama da vedere in questo momento su Netflix - Ecco le migliori serie tv legal drama da vedere su Netflix in questo momento. Ora, avvicinatevi al banco, avvocati.