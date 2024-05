Maldini | Ricordo bene il provino al Milan - subito dopo firmai il cartellino

Paolo Maldini , ex capitano, si è raccontato in un'intervista a 'Radio TV Serie A con RDS'. Le sue parole su Silvio Berlusconi

“Consideriamo i calciatori come macchine, ma hanno bisogno di qualcuno che parli con loro e gli dica come stanno le cose. Avere un grande passato da calciatore non ti fa essere per forza un ottimo dirigente. Serve qualcuno che ti dia l’occasione. ...