Atalanta-Olympique Marsiglia 1-0 LIVE | Lookman! Doppio legno per De Ketealaere e Scamacca

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri ; De Ketelaere , Lookman; Scamacca. All. Gasperini Marsiglia (3...

Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea. Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato finale, la prima in Europa...

Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea. Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato finale, la prima in Europa...

LIVE! Atalanta-Marsiglia 0-0, Gasperini schiera il tridente pesante: diretta aggiornamenti in tempo reale - LIVE! Atalanta-marsiglia 0-0, Gasperini schiera il tridente pesante: diretta aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Atalanta - marsiglia live su 09/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Europa League: cosa succede in caso di pareggio tra Atalanta e Marsiglia - Europa League: cosa succede in caso di pareggio tra Atalanta e marsiglia - Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea: l`Atalanta di Gian Piero Gasperini si gioca la finale di Europa League di Dublino, prevista.

Atalanta-Marsiglia formazioni ufficiali, la scelta su Scamacca - Atalanta-marsiglia formazioni ufficiali, la scelta su Scamacca - Alle ore 21:00, l’Atalanta ospiterà l’Olympique marsiglia nel match valevole per la semifinale di ritorno di Europa League. Si riparte dall’1-1 della settimana scorsa in Francia, con le reti siglate ...