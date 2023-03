Questo autista di uno scuolabus non è svenuto per i vaccini anti-Covid

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il 24 marzo 2023 è stato pubblicato su Twitter il video di unche sviene mentre guida unopieno di ragazzi. Nel filmato si vedono poi alcuni passeggeri che cercano di rianimare l’uomo e di bloccare la corsa del mezzo. L’autore del tweet ha commentato così il video: «LA NUOVA NORMALITÀ Tredicenne si mette al volante mentre l’delloha un infarto: salva la vita sullo. #MaloriImprovvisi».hashtag, così come quello #nessunacorrelazione, è utilizzato per diffondere sui social contenuti falsi e fuorvisuicontro la-19. Abbiamo verificato: il tweet con il video dell’è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il video in questione non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ribelle51 : RT @giabar_72: 1/2 I militari ucraini stavano scappando così velocemente da Bakhmut che l'autista, Yaroslav Gomenyuk, della 93ª Brigata “Kh… - Marco41136853 : RT @giabar_72: 1/2 I militari ucraini stavano scappando così velocemente da Bakhmut che l'autista, Yaroslav Gomenyuk, della 93ª Brigata “Kh… - Socratico_ : RT @giabar_72: 1/2 I militari ucraini stavano scappando così velocemente da Bakhmut che l'autista, Yaroslav Gomenyuk, della 93ª Brigata “Kh… - PaoloSpallino : RT @giabar_72: 1/2 I militari ucraini stavano scappando così velocemente da Bakhmut che l'autista, Yaroslav Gomenyuk, della 93ª Brigata “Kh… - LibertyAnna : RT @giabar_72: 1/2 I militari ucraini stavano scappando così velocemente da Bakhmut che l'autista, Yaroslav Gomenyuk, della 93ª Brigata “Kh… -

... tutti dell'età tra i 22 ed i 24 anni, già indagati daufficio per il reato di lesione ... L'albanese, quindi, si recava nella vicina piazza del Plebiscito e prelevava alcuni suoi amici ...Mogol, ormai il suopuò essere considerato uno dei massimi conoscitori dell'album in Italia. Mogol : Assolutamente, cantiamo insieme. Emi dà l'idea di quanto piacciono anche agli ...... dei vigili del fuoco che spengono gli incendi nella vostra città, dell'ATM che vi permette ... Permotivo, a partire dagli anni '90, sono state avviate una serie di riforme allo scopo di ...

Questo autista di uno scuolabus non è svenuto per i vaccini anti-Covid Facta

come quella composta appunto da Sergio (Edoardo Leo), autista d'ambulanza, e dall'affidabile moglie Valeria (Milena Mancini), rende MIA di Ivano De Matteo un film da non perdere, anche se estremamente ...E forse anche di più". Il lavoro Il sindacalista aggiunge: "Mentre una volta fare l'autista aveva un suo appeal, adesso l'ingresso nel mondo del lavoro in questo settore per un neo assunto non è ...