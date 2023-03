Pulsanti Android rotti che non funzionano | come risolvere

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 27 marzo 2023) I telefoni odierni sono molto delicati: basta davvero poco per ritrovarsi con il tasto volume bloccato o non funzionante o peggio con il tasto d'accensione che non risponde alla pressione. Purtroppo l'incidente è sempre dietro l'angolo e rischiamo di ritrovarci, di punto e in bianco, con io che nondurante una chiamata, durante l'ascolto di un brano o la visione di un video sul web. Nella guida che segue vi mostreremo tutti i trucchi e i consigli peri problemi con i tastisui telefoni, in modo da poter cambiare il volume, accendere o spegnere lo schermo o spegnere l'intero dispositivo senza l'ausilio del tasto fisico. Ovviamente questi suggerimenti valgono solometodi d'emergenza da usare ...