Morte Minà | il tweet di Aurelio De Laurentiis

(Di lunedì 27 marzo 2023)Deha scritto un messaggio di cordoglio per ladi Gianni, deceduto all’età di 84 anni. Giannimaestro di giornalismo si è spento a causa di un problema cardiaco.viene ricordato anche per il suo grande rapporto con Diego Armando Maradona. Ecco il messaggio di cordoglio diDe: “Il Presidente Dee tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, giornalista e scrittore di statura internazionale, che ha saputo raccontare con passione e competenza la storia dei più grandi personaggi della storia contemporanea”. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Alla suacommentò: "Con Maradona il mio rapporto è stato sempre molto franco. Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l'uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto,...Tra i tanti protagonisti delle interviste di Giannici sono anche quelle realizzate a Muhammad Ali. In questa l'immenso Cassius Clay scherza con ...L' annuncio condiviso sul profilo Instagram ufficiale del compianto scrittore ne spiega le cause della: "Giannici ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca . Non è stato mai lasciato ...