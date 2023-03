Mara Venier | la sua reazione all’offesa dal profilo Mediaset dopo l’accesso anomalo

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ieri pomeriggio a Domenica Inha mandato in onda un video registrato da Barbara d’Urso per l’amica Gabriella Labate. PocosulTwitter ufficiale Quiè apparso un tweet con un grave insulto rivolto probabilmente alle due conduttrici. Sotto all’ultimo post Instagram dellal’utente Gigi GX ha chiesto alla presentatrice se avesse letto il tweet in questione e lei ha subito risposto: “Sì, molto brutto“. L’admin di Tv Italiana ha poi fatto sapere: “Ci segnalano cheha avuto modo di sapere del “Silvy tweet” e non l’avrebbe presa affatto bene“.vs #. Partiamo… COSÍ! pic.twitter.com/rEs6t4fhhR — GigiGx (@GigiGx) March 26, 2023 Ci ...