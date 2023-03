L'Italia non gira in campo ma ingrana in tv: boom di ascolti per la gara di Malta (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Italia di Mancini è passata a Malta pur non brillando. Eppure continua a fare il boom di ascolti. L’incontro trasmesso... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) L’di Mancini è passata apur non brillando. Eppure continua a fare ildi. L’incontro trasmesso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Purtroppo devo dare ragione al @fattoquotidiano. A volte ci sono decisori che firmano accordi sulla Belt & Road con… - elio_vito : La scuola in Florida che ha licenziato la prof. che ha mostrato la foto del David agli alunni è ad insegnamento rel… - pisto_gol : Era talmente forte, quella #Juve, che per vincere in Italia secondo #Capello non aveva bisogno dell’associazione pe… - Manlio53698045 : RT @Io41881712: Sveglia ragazzi! Con il #PNRR l'Italia ha accettato il vincolo di costruire almeno 20 biolaboratori #biolabs ovvero uno pe… - GMRizzi : Le trasferte nella periferia del calcio europeo, quanto ci piacciono ste qualificazioni agli europei. Non so se si… -