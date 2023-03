"Basta guerra alle Ong", Saving Humans scrive a Meloni: "Cooperiamo: prima si salva, poi si discute" (Di lunedì 27 marzo 2023) "Quello che dobbiamo fare è mettere al centro, qui ed ora, una grande e corale azione immediata, di istituzioni e società civile, di un intero Paese, per impedire innanzitutto che altre morti innocenti insanguinino la nostra storia e il nostro mare" Leggi su repubblica (Di lunedì 27 marzo 2023) "Quello che dobbiamo fare è mettere al centro, qui ed ora, una grande e corale azione immediata, di istituzioni e società civile, di un intero Paese, per impedire innanzitutto che altre morti innocenti insanguinino la nostra storia e il nostro mare"

