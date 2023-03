Riforma pensioni | Anief chiede riscatto laurea gratuito e una finestra specifica per docenti e ATA

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : In campagna elettorare #Macron ha preso impegni e ha dato priorità, fra queste la riforma delle pensioni, soprattut… - Tg3web : Violenti scontri in Francia tra black bloc e polizia, con feriti anche gravi, durante una manifestazione ambientali… - davcarretta : La Francia alleva i suoi nuovi leader. Questo ha 15 anni ed esige il ritiro della riforma delle pensioni. Siamo s… - francescamir48 : RT @Giancky26: “Eravamo terrorizzati. Sono stato preso a calci nello stomaco'. È stata appena avviata una nuova inchiesta contro la società… - Emanuel56138500 : RT @AlessandraOdri: Tutte le sere sui TG della Rai vengono trasmessi i servizi da Parigi con la Giovannona Botteri che parla delle proteste… -

Un mese che il ministro della Giustizia francese non dimenticherà facilmente: il suo Paese è a ferro e fuoco per ladellee nessuno può dire come andrà a finire. 'E' l'estrema ...Disagi per chi viaggia Francia,: disordini e oltre 400 arresti Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin ha promesso la mano dura contro i responsabili delle violenze.La Francia è in pieno fermento sociale, come spesso le accade, dopo l'approvazione muscolare delladelle- con un passaggio dai 62 ai 64 anni minimi per ritirarsi - da parte del presidente Macron . Sono molti i giorni di sciopero generale che hanno paralizzato il paese, e molti ne ...

La riforma delle pensioni in Italia e nell'UE: facciamo il punto Informazione Fiscale

Non solo proteste contro la riforma delle pensioni. In Francia una manifestazione si sta svolgendo al bacino idrico di Sainte-Soline, nell’est del Paese, dove ci sono almeno una cinquantina di feriti ...In una Francia scossa da giorni dalle manifestazioni contro la riforma delle pensioni violenti scontri tra dimostranti e polizia sono scoppiati a una dimostrazione non autorizzata contro il progetto ...