Monteriggioni sugli scudi Scuola conquista il podio dei campionati di geografia

(Di domenica 26 marzo 2023) L'interessante sfida culturale ha coinvolto quasi duemila studenti di tutta Italia . L'Ististuto Comprensivo si è messo in bella evidenza centrando il terzo posto . ...

L'interessante sfida culturale ha coinvolto quasi duemila studenti di tutta Italia . L'Ististuto Comprensivo si è messo in bella evidenza centrando il terzo posto . ...74 traversa- Casole, Ponte di Santa Giulia, Sensano, Strove, strada di Bigozzi, ... Per informazioniinterventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando ...Una svolta tecnologica che parte dall'ottenimento di risorse a valereavvisi Pnrr. Una transizione digitale che darà l'avvio all'allestimento del nuovo sito ...a costruire unaal ...

Allarme per l’emergenza idrica Acquedotto del Fiora alla Cia "Pronti al confronto sulle piscine" LA NAZIONE

L’Ististuto Comprensivo si è messo in bella evidenza centrando il terzo posto . . La scuola di Monteriggioni sul podio della sfida geografica. È stato, infatti, premiato l’Istituto Comprensivo di ...Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Monteriggioni è stato approvato il bilancio previsionale 2023-2025. Non sono stati determinati aumenti sulle aliquote comunali Irpef e non è stato definito ...