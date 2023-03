LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km al traguardo, siamo nel vivo della gara (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Azione imperiosa di Mattia Cattaneo che riporta il gruppo sullo spagnolo. 13.10 De la Cruz ha una ventina di secondi di margine sul gruppo quando mancano 700 metri al terzo scollinamento dell’Alt del Castell de Montjuic. 13.09 Vengono ripresi dal gruppo i sette uomini alle spalle di De la Cruz. 13.07 Trenta chilometri alla conclusione. 13.06 Quattro giri al termine, De la Cruz sembra aver preso un discreto margine sugli altri fuggitivi. 13.05 Intanto David de la Cruz prova ad attaccare in discesa, scappando ai suoi compagni di fuga che ormai sembrano alzare bandiera bianca. 13.03 Ormai il gruppo ha quasi ripreso i fuggitivi. 13.01 Il francese della Cofidis taglia per primo il traguardo valido per la classifica GPM, mentre a Evenepoel è rimasto solamente Mattia Cattaneo: ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Azione imperiosa di Mattia Cattaneo che riporta il gruppo sullo spagnolo. 13.10 De la Cruz ha una ventina di secondi di margine sul gruppo quando mancano 700 metri al terzo scollinamento dell’Alt del Castell de Montjuic. 13.09 Vengono ripresi dal gruppo i sette uomini alle spalle di De la Cruz. 13.07 Trenta chilometri alla conclusione. 13.06 Quattro giri al termine, De la Cruz sembra aver preso un discreto margine sugli altri fuggitivi. 13.05 Intanto David de la Cruz prova ad attaccare in discesa, scappando ai suoi compagni di fuga che ormai sembrano alzare bandiera bianca. 13.03 Ormai il gruppo ha quasi ripreso i fuggitivi. 13.01 Il franceseCofidis taglia per primo ilvalido per la classifica GPM, mentre a Evenepoel è rimasto solamente Mattia Cattaneo: ...

