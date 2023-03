Intralciano i soccorsi Guardia costiera contro le Ong | fermata la nave di Banksy

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 marzo 2023) Non si fermano i naufragi nel Mediterraneo e gli sbarchi a Lampedusa. È nuovamente al collasso l'hotspot dell'Isola delle pelagie, che è tornato a contare nelle ultime 24 ore circa 3 mila ospiti, a fronte di una capienza massima di poco meno di 400 persone. Il cimitero di Lampedusa intanto ha accolto 8 salme dei deceduti nel naufragio avvenuto ieri, in zona Sar maltese. Secondo quanto ha appreso LaPresse tra i naufraghi superstiti vi sarebbero diverse donne e bambini piccoli. Latunisina, nel frattempo, ha recuperato 10 corpi da un'imbarcazione di migranti affondata vicino alla costa. Si tratta della secondaad affondare in poche ore al largo della Tunisia. Lo riferisce Houssem Jebabli, funzionario dellanazionale, come riportato da Al Jazeera. Sale a 29 il bilancio delle vittime, dopo ...