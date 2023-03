"Ucraina opportunità per le imprese". Tajani programma il dopoguerra (Di sabato 25 marzo 2023) La guerra in Ucraina non sembra essere arrivata a un punto di svolta. Anzi. Però la politica sta già immaginando un ipotetico futuro e dopoguerra. Quando le armi si fermeranno, infatti, sarà necessario ricostruire un intero Paese e le imprese italiane dovranno schierarsi in prima fila. «Prima o poi finirà la guerra in Ucraina e noi, che abbiamo fatto tanti sacrifici dal punto di vista economico per aiutare la popolazione civile, abbiamo accolto quasi 200mila ucraini in Italia, dovremo essere protagonisti della sua ricostruzione». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando dalla sede di Confartigianato a Cividale del Friuli, sottolineando che a Roma si terrà a breve una grande conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. «Questa ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) La guerra innon sembra essere arrivata a un punto di svolta. Anzi. Però la politica sta già immaginando un ipotetico futuro e. Quando le armi si fermeranno, infatti, sarà necessario ricostruire un intero Paese e leitaliane dovranno schierarsi in prima fila. «Prima o poi finirà la guerra ine noi, che abbiamo fatto tanti sacrifici dal punto di vista economico per aiutare la popolazione civile, abbiamo accolto quasi 200mila ucraini in Italia, dovremo essere protagonisti della sua ricostruzione». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, parlando dalla sede di Confartigianato a Cividale del Friuli, sottolineando che a Roma si terrà a breve una grande conferenza per la ricostruzione dell'. «Questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : '#Ucraina opportunità per le #imprese'. #Tajani programma il #dopoguerra #25marzo - stanislav3052 : RT @ChanceGardi: 6. La società ucraina vende bambini a prezzi modici a partire da 49.900 euro e forniscono le finanziarie che prestano i so… - Unknown9186 : #22 Se invece fallisse la contro-offensiva dell’Ucraina si rischierebbe di ripetere ciò che successe all’esercito i… - gpellarin84 : RT @ConteZero76: @sinnosis @Gianl1974 L'Ucraina non è ricchissima ma è strategica, averla come parte della Russia significa avere moltissim… - ConteZero76 : @sinnosis @Gianl1974 L'Ucraina non è ricchissima ma è strategica, averla come parte della Russia significa avere mo… -