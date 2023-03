Motogp oggi live in Portogallo | Bagnaia vince la Sprint Race - Sport - Motomondiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... porcoggiuda_ : primo vincitore in assoluto della Sprint Race in MotoGP nella sua prima gara da Campione del Mondo MotoGP. AGLI INI… - smgii1908 : @ReadyPlayer1___ Ma è pericolosa sempre la MotoGP, non è che oggi è la prima volta che alla prima curva qualcuno si stende - gambafrizzante : Comunque ad oggi la motogp vale 20 f1 - samuele_panzeri : Miller e Oliveira ne hanno da insegnare a Mir e Marini oggi #MotoGP - Sportellate_it : RT @nicirocco: Un grande @lucabarba87 ci spiega le novità della MotoGP 2023 con un focus anche sulla Sprint Race di oggi pomeriggio ?? -

Il fenomeno italiano si prende 12 punti e balza subito in vetta alla classifica del Mondiale, Martin secondo e Marquez ......doppio ' ha ironizzato il campione del mondo della Moto3 nel 2018 ai microfoni di Sky Sport. Via alle gare La prima gara Sprint nella storia del Motomondiale scatteràpomeriggio alle 16.del Portogallo a Portimao, Marc Marquez conquista la prima pole della stagione con il nuovo record della pista: 1'37".226 sfruttando la scia di Bastianini. Alle sue spalle partiranno in prima ...

LIVE MotoGP Le mille emozioni della Sprint Race di Portimao La Gazzetta dello Sport

Il prossimo turno Domenica 26 marzo la MotoGP sarà l’unica classe ad avere la possibilità di scendere in pista al mattino per effettuare un warm-up di dieci minuti dalle 10:45 alle 15:55. Dopodiché ...PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – E’ subito Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, in sella alla sua Ducati, vince la prima gara sprint nella storia della MotoGp. Sul circuito di Portimao, ...