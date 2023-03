LIVE Musetti-Lehecka 2-1, ATP Miami 2023 in DIRETTA: primi assaggi del match (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Musetti. Di un soffio in corridoio il dritto inside in del ceco. 40-30 Scambio prolungato con Lehecka che segue un buon dritto chiudendo la seconda volèe alta. 40-15 Buon attacco con il dritto dell’azzurro, che però si incarta con la volèe di rovescio. 40-0 ACE Musetti, il primo dell’incontro. 30-0 Fermo sulle gambe in risposta Lehecka. 15-0 Prima esterna vincente di Musetti. 1-1 Game Lehecka. Servizio e dritto a segno per il ceco. 40-0 Due dritti pesanti, ed una morbida stop volley di rovescio per Lehecka, che si procura tre palle dell’ 1-1. 30-0 Lorenzo sotterra il tentativo di risposta con il rovescio tagliato. 15-0 Perde il controllo del dritto lungolinea ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. Di un soffio in corridoio il dritto inside in del ceco. 40-30 Scambio prolungato conche segue un buon dritto chiudendo la seconda volèe alta. 40-15 Buon attacco con il dritto dell’azzurro, che però si incarta con la volèe di rovescio. 40-0 ACE, il primo dell’incontro. 30-0 Fermo sulle gambe in risposta. 15-0 Prima esterna vincente di. 1-1 Game. Servizio e dritto a segno per il ceco. 40-0 Due dritti pesanti, ed una morbida stop volley di rovescio per, che si procura tre palle dell’ 1-1. 30-0 Lorenzo sotterra il tentativo di risposta con il rovescio tagliato. 15-0 Perde il controllo del dritto lungolinea ...

