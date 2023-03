LIVE Irma Testa-Ibragimova, Finale Mondiali boxe 2023 in DIRETTA: Butterfly in cima al mondo! Quanti soldi ha guadagnato (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Irma Testa Quanti soldi HA guadagnato Irma Testa: ASSEGNO A 6 CIFRE IN DOLLARI! 14.44 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Un saluto sportivo. 14.42 Per l’Italia i Mondiali di boxe femminile si chiudono con l’oro di Irma Testa nei -57 kg e con l’argento di Sirine Chaarabi nei -52 kg. Appuntamento ora ai Giochi Europei di fine giugno, dove saranno in palio i pass per Parigi 2024. 14.41 Irma Testa ora è contemporaneamente campionessa d’Europa e del mondo in carica. Resta un ultimo tassello, inutile che vi diciamo quale… 14.38 E’ stato un incontro molto più ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIHA: ASSEGNO A 6 CIFRE IN DOLLARI! 14.44 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Un saluto sportivo. 14.42 Per l’Italia idifemminile si chiudono con l’oro dinei -57 kg e con l’argento di Sirine Chaarabi nei -52 kg. Appuntamento ora ai Giochi Europei di fine giugno, dove saranno in palio i pass per Parigi 2024. 14.41ora è contemporaneamente campionessa d’Europa e del mondo in carica. Resta un ultimo tassello, inutile che vi diciamo quale… 14.38 E’ stato un incontro molto più ...

