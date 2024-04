Rischio penalizzazione in Serie A | l’indagine spaventa i tifosi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 26 aprile 2024)inA: la situazione, svelato il motivo. Sono settimane difficili in casa Milan. Prima del doppio scontro contro la Roma in Europa League si parlava, addirittura, di conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, uno scenario improbabile se si pensa alla situazione della squadra alla vigilia della partita contro la Juve. Gli obiettivi, con l’eliminazione dalla competizione europea, sono sfumati tutti. Inoltre, è avvenuto anche quello che inon volevano assolutamente: il sesto derby perso consecutivamente e la matematica vittoria dello Scudetto dei nerazzurri. Come detto in precedenza, la conferma di Pioli è sempre più lontana e, in questo senso, i dirigenti si stanno muovendo per trovare il suo sostituto. La ricerca è appena ...