Non respiro - un altro afroamericano muore durante un violento arresto negli Usa

Usa, afroamericano muore bloccato con un ginocchio sul collo dalla polizia. Aveva gridato “Non riesco a respirare” - Un uomo afroamericano di 53 anni è morto mentre era sotto la custodia della polizia a Canton, in Ohio. Il decesso dopo che un agente lo ha bloccato a terra con il ginocchio sul collo e poco dopo che l ...

