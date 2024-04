Arian scomparso in Germania - palloncini e peluches per trovare il bimbo autistico | “Non risponde al suo nome”

(Di venerdì 26 aprile 2024) Peril piccolo, il4 giorni fa in, le forze dell'ordine si stanno avvalendo dei mezzi più disparati. Il minore nonal proprio nome e non parla: in uso ancheper richiamare la sua attenzione.

arian, bimbo autistico di 6 anni scomparso in Germania: lo cerca anche l'esercito. Palloncini e orsetti in punti strategici per attirarlo - Ore di tensione in Germania, dove si sono perse da quattro giorni le tracce di un bambino autistico di sei anni. È successo precisamente in Bassa Sassonia, a Bremervoerde: ...

