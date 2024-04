Startlist Giro d’Italia 2024 | ufficializzati tutti i partecipanti Gli iscritti squadra per squadra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Terminate le Classiche Monumento in questa primavera si va verso i Grandi Giri, in un calendario World Tour ovviamente privo di pause. Due settimane e scatterà ilda Torino: sarà spettacolo assoluto sulle strade del Bel Paese a caccia del Trofeo Senza Fine. Assente purtroppo Wout van Aert, ancora infortunato, l’attesa è tantissima per la presenza in terra italiana di Tadej Pogacar. Il vincitore della Liegi è pronto a vestire la Maglia Rosa e a dominare in lungo e in largo la classifica generale. A sfidarlo l’australiano Ben O’Connor, il gallese Geraint Thomas ed il francese Romain Bardet. In casa Italia occhi puntati su Antonio Tiberi che proverà a giocarsi un posto nella top-5, presenti anche corridori di lusso come Filippo Ganna e Jonathan Milan....