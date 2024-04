La storia dell' uomo che ha accumulato multe per 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 26 aprile 2024) Può capitare a tutti di avere una o duestradali non pagate, magari in attesa di avere a disposizione qualche finanza extra. Ma c'è unin Belgio che ha decisamente superato la quota di sanzioni accumulate che potremmo definire "normale": Come raccontano diversi quotidiani locali...