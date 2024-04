Contro il logorio della vita moderna - andate a vedere Edoardo Ferrario a teatro

Dopo aver registrato il tutto esaurito a Padova, Firenze, Palermo e Napoli, da lunedì 22 aprile Edoardo Ferrario è arrivato nella sua città, Roma, con "Performante", il suo nuovo spettacolo di stand up comedy. Tre date ad aprile (22, 23 e 24) e una in calendario il 2 maggio, tutte sold out...

Continua a leggere>>