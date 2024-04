Fedez pubblica una foto della vecchia casa | la risposta di Chiara Ferragni è immediata

Come stereotipo di genere vuole e come patriarcato e machismo tossico insegnano, dopo la confermata fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è diventato il nuovo ”scapolo d’oro” a cui tutte le donne dovrebbero ambire. Testate su testate continuano ad affibbiargli una fidanzata diversa: basta ... Continua a leggere>>

fedez triste per Paloma, Chiara Ferragni "risponde" con un video. E i fan sognano - fedez pubblica una foto di Paloma, il golden retriever arrivato in quella che era casa Ferragnez dopo la morte di Matilda, e qualche ora dopo fa lo stesso anche Chiara Ferragni. Basta questo per far..

Continua a leggere>>

fedez e Chiara Ferragni, segni di disgelo nella coppia Il giallo della botta-riposta con il cane Paloma - È bastata una coppia di storie pubblicate su Instagram per riaccendere in qualche fan la speranza che la coppia, separatasi a febbraio, possa riavvicinarsi ...

Continua a leggere>>

Ferragni, fedez e l’amore per Paloma: segnali di ‘disgelo’ tra i due - (Adnkronos) – Una foto con Paloma, il golden retriever arrivato in casa dopo la morte di Matilda, che ritrae fedez mentre lei lo lecca festosamente, e una scritta eloquente: "Miss You", con un cuore s ...

Continua a leggere>>