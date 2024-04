Stellantis e la storia del prestito Sace restituito prima per aver mani libere

Duecentoventi miliardi di euro dal 1975 al 2012. È la cifra emersa da uno studio, mai smentito, pubblicato da Federcontribuenti proprio nel 2012. Si tratta dell'ammontare di denaro che la Fiat ha ricevuto dallo Stato italiano. In quella cifra ci sono le risorse destinate a varie voci, come la ... Continua a leggere>>

“Visti i miliardi che ci hanno messo gli italiani e i governi non è l'epilogo che si meritavano Torino, il Piemonte e gli operai”. Così Matteo Salvini , vicepremier e ministro delle Infrastrutture, a margine del convegno ‘Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario' in corso presso il ... Continua a leggere>>

La nuova Fiat Pandina fotografata in strada in Bianco Gelato e Giallo Positano - Qualcuno ha fotografato in strada la nuova Fiat Pandina in colorazione Bianco Gelato e Giallo Positano; molto probabilmente si tratta di unità pre-serie.

Continua a leggere>>

Paolo Berlusconi apre la porta alle auto cinesi di Dongfeng. E lo scontro con stellantis si fa più vicino - Il colosso dell'auto cinese Dongfeng tratta con il governo italiano per aprire una fabbrica da 100 mila veicoli l'anno. E Paolo Berlusconi la accompagna sul mercato italiano investendo nel 10% di Df I ...

Continua a leggere>>

stellantis annuncia importanti investimenti per il suo Automotive Hub a Goiana - stellantis investirà 30 miliardi di R$ in Brasile: il più grande ciclo di investimenti nella storia dell’industria automobilistica in Brasile ...

Continua a leggere>>